alex_60 Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2) #4405 a





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Регистрация: 24.05.18 (Пользователи) Отправлено: - 23:52 Цитата: drakon:

А я, на Опельк



Опель же оффициал из России ушёл. Ну и у нас.

Ну это про новые.

Под патронажем PSA пежо ситроен вернулся в 2019.

Будем посмотреть.

А так то

шутки про Opel. Хорошую машину "Опелем" не назовут. У тебя автомобиль или "Опель"? Рано или поздно любой автомобиль становится "Опелем".