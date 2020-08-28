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≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
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Куратор темы: drakon
§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19902

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 28.08.20 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В КОстанае, идёт дождь... :lol:
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Пользователи)
Сообщений:
9132

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.08.20 - 23:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:

Да снег.
Кому как нравится.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19902

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 28.08.20 - 23:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Да снег.

При температуре воздуха +20 градусов?... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Пользователи)
Сообщений:
9132

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.08.20 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Представляешь, у нас и Луну видно, и полярную, и ковшики...
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19902

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 28.08.20 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
и Луну видно, и полярную, и ковшики...

Да не может быть... :-o
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Пользователи)
Сообщений:
9132

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.08.20 - 23:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
При температуре воздуха +20 градусов?

А град при минус сорок по твоему?
Град только летом.. Обычно.
Но и зимой бывает.

[Исправлено: alex_60, 28.08.2020 - 23:18]
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Пользователи)
Сообщений:
9132

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.08.20 - 23:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да не может быть.


В это трудно поверить, но это так.
Так бывает.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Пользователи)
Сообщений:
9132

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.08.20 - 23:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас вот смотрю с лоджии на ярко освещенный проспект, ягуары, порше...
Летят мимо..
Про мелочь типа лексусов и туарегов даже не говорю..
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19902

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 28.08.20 - 23:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Про мелочь типа лексусов и туарегов даже не говорю..

А я, на Опельке, потихоньку,съездил сегодня в город... :lol: :-P
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Пользователи)
Сообщений:
9132

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.08.20 - 23:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
А я, на Опельк


Опель же оффициал из России ушёл. Ну и у нас.
Ну это про новые.
Под патронажем PSA пежо ситроен вернулся в 2019.
Будем посмотреть.
А так то
шутки про Opel. Хорошую машину "Опелем" не назовут. У тебя автомобиль или "Опель"? Рано или поздно любой автомобиль становится "Опелем".
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Пользователи)
Сообщений:
9132

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 00:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Было
Опели, мб, вмв и прочее японское
Караваны шли в сторону кз в том числе.
Весёлое было время.
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Пользователи)
Сообщений:
9132

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 00:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сам участвовал.
Рассказывал раньше уже,
кто помнит.
Сейчас весело вспоминать, тогда было иногда не очень.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19902

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 30.08.20 - 16:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, чаще надо ходить по деревне.

Вон уже массажный салон - открыли,
Тайский. Теперь не нужно ехать-
в город... :lol: ;-)
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§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Пользователи)
Сообщений:
9132

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 30.08.20 - 16:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Теперь не нужно ехать


Заходил, узнавал расценки?
Может тебе как пенсионеру бесплатно.
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§ drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19902

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 30.08.20 - 16:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Может тебе как пенсионеру бесплатно.

Да выходной - сегодня.
Массажистки тоже - отдыхают... :lol: :oops:
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