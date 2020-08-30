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≡ Бассейны, объекты культуры и междугородние перевозки - Какие послабления ждут жителей Костанайской области с 31 августа
 
 
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§ NG.kz
Бассейны, объекты культуры и междугородние перевозки - Какие послабления ждут жителей Костанайской области с 31 августа
N

Я робот
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Сообщений:
39747

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.08.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новое постановление № 48, подписанное главным государственным санитарным врачом региона Владимиром Нечитайло, вступает в действие с 00.00 понедельника, 31 августа. Однако в этот день будут действовать ограничения.
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§ Охотник
Бассейны, объекты культуры и междугородние перевозки - Какие послабления ждут жителей Костанайской области с 31 августа
О


(Пользователи)
Сообщений:
30

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 30.08.20 - 16:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Какого чёрта на выходные не дают работать?Что не так с выходными? Вирус активируется активнее что-ли?

[Исправлено: Gljuk, 30.08.2020 - 16:49]
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