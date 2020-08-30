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≡ Правда ли, что Нурсултан Назарбаев удостоился статуса «Чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний»?
 
 
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§ NG.kz
Правда ли, что Нурсултан Назарбаев удостоился статуса «Чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний»?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39746

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.08.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Новость о том, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев якобы удостоился статуса «Чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний», является манипуляцией, сообщает казахстанский ресурс Factcheck.kz, специализирующийся на проверке достоверности информации.
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* таноми52
Re: Правда ли, что Нурсултан Назарбаев удостоился статуса...
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1971

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 30.08.20 - 13:06 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Странно, что переводчиков МИДа не смутило явно неизящное звучание перевода.

Данный инцидент редакция трактует как манипуляцию, вызванную, вероятно, технической ошибкой.

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/artic

Некомпетентность и невежество уже и в МИДе обосновались?
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§ Victor Yang
Правда ли, что Нурсултан Назарбаев удостоился статуса «Чемпиона за мир, свободный от ядерных испытаний»?
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13137

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 30.08.20 - 13:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да уж... Если в МИДе такое знание английского языка...
-МГИМО финишд?
-аск!

[Исправлено: Victor Yang, 30.08.2020 - 13:33]
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§ Сабыр
Re: Правда ли, что Нурсултан Назарбаев удостоился статуса...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
406

Регистрация:
30.05.18
Отправлено: 30.08.20 - 13:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А шалу не всё равно? Надеюсь,все понимают что это была цена режима? Мы же единственные умные ребята,которые так тупо прое ;-)
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§ сайлау курманов
Re: Правда ли, что Нурсултан Назарбаев удостоился статуса...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4043

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 30.08.20 - 15:07 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нурлы-боты спят и видят, когда же уже их боссу вручат Нобелевку, хотели преподнести как что-то важное, а их только вскольз упомянули. По совести сказать, на моей памяти движение Невада- Семипалатинск началось с подачи Олжас Сулейменова, на заре перестройки и награждать нужно кто конкретно причастен событию
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