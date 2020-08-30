Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Главный санврач Казахстана внесла изменения в постановление о карантине
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Главный санврач Казахстана внесла изменения в постановление о карантине
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39746

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 30.08.20 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Главный санитарный врач Казахстана Айжан Есмагамбетова внесла изменения в постановление о карантине от 15 августа 2020 года. Полный текст документа опубликован на странице Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг Министерства здравоохранения.
Читать новость
§ Охотник
Re: Главный санврач Казахстана внесла изменения в постановление...
О


(Пользователи)
Сообщений:
29

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 30.08.20 - 14:04 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Так я не понял, локдауны будут или всё? написано не понятно
Профайл
§ dandiv
Re: Главный санврач Казахстана внесла изменения в постановление...
d


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
877

Регистрация:
03.12.09
Отправлено: 30.08.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Так я не понял, локдауны будут или всё?

Мне вот тоже интересен этот момент. В продуктовый супермаркет можно в выходные выбираться или только в близлежащий магазин? Гулять по улице можно (хотя бы в масках)?
Профайл
§ сайлау курманов
Re: Главный санврач Казахстана внесла изменения в постановление...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4043

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 30.08.20 - 15:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Пишут как та бабка,что двояко сказала, неужели нельзя человеческим языком или специально запутывают, кстати такая манера практически у всех чиновников, а на судах ещё пуще...
Профайл Посетить вебсайт
§ Козлов я
Главный санврач Казахстана внесла изменения в постановление о карантине
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1722

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 30.08.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Пишут как та бабка,что двояко сказала
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 6, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 6
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 
Сейчас на сайте
Гостей: 56
Пользователей: 2
Всего: 58

Вы гость здесь

Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.

Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51

- 42 Queries | 60 Files Loaded: 546.21 Ko | Raw HTML: 54.15 Ko -