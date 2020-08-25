Козлов я Советы на каждый день #187





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1722

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:44 ВЫЖИТЬ В ТОЛПЕ ПРИ ПАНИКЕ

Сама по себе толпа- статичная, ожидающая чего-нибудь, или динамичная, двигающаяся в определенном направлении, не опасна. Но любая угроза (реальная или просто громко озвученная - "Пожар!", "Бомба!", На всех не хватит!", "Наших бьют!") способна моментально изменить ситуацию. Спокойная толпа становится агрессивной, статичная- паникующей, а экспрессивная- практически революционной.

Любой из нас может попасть в такую ситуацию. И как же из нее выбраться? Давайте рассмотрим сначала структуру толпы. В ней можно выделить три элемента- 1) ядро толпы, где количество людей на кв.м больше всего (кассы, сцена, трибуна, край платформы и т.д.) 2) средняя часть- толпа,но не такая плотная 3) периферия - окраина толпы, где люди в нее заходят или выходят. Конечно, это разделение условное и может меняться. В замкнутом пространстве ядро может занимать всю площадь. казалось бы, самое безопасное место- периферия, но это заблуждение. Если толпа ограничена автомобилями, строениями, стенами, особенностями ландшафта- то в мгновение ока человек может оказаться раздавленным обо все перечисленное. Ядро толпы может перемещаться с высокой скоростью- вот вы только стояли возле стеночки и тут же оказываетесь припертым к ней парой тысяч человек.





Перемещаясь в толпе, не идите против ее движения - это бессмысленно. Идите вместе с ее направлением, но забирайте немного в сторону выхода (если он есть). Не расталкивайте людей, им некуда подвинуться, лучше меняться с ними местами. Пока толпа относительно спокойная, используйте вербальные способы- "извините,разрешите пройти". Если это не помогает- хватайте человека за одежду и тяните на себя,меняясь с ним местами, причем, не останавливаясь, извиняйтесь.

Если вы в толпе не один,а с ребенком, женщиной,приятелем, то возникает перспектива быть оторванными друг от друга. Никакие "дай мне руку" не помогут. Ребенка- на руки. Если он большой- в позицию "запасной парашют", сажайте себе на грудь, руками он охватывает вашу шею,ногами талию.Взрослого человека прижимаем к своей спине, чтобы он держался за ваш пояс, а вы контролируете это. В крайнем случае, сцепитесь локтями. Постарайтесь заранее привести себя в порядок- заправьте выступающие части одежды, спрячьте капюшон,чтобы вас не за что было схватить. Главное, ни в коем случае не поднимайте панику. Это сделают и без вас. Наоборот будьте вежливым и окружающие переймут ваше поведение.

Очень опасно в толпе лезть куда нибудь повыше (столб, крыша машины), потому, что за вами полезут другие и спихнут вас вниз. А вот залезть под грузовик- хорошая идея, оттуда вас не достать. Встречая препятствие, толпа разделяется, огибая его или перехлёстывая, что приводит к давке.

В толпе есть две главные опасности- быть задавленным или растоптанным. Опасность первая- удушье от сдавливания (или компрессионная асфиксия). В отличие от классического удушения, где сдавливаются верхние дыхательные пути, здесь, при сильном сдавливании со всех сторон, нарушается кровообращение, венозная кровь не поступает в организм, утончаются стенки сосудов, начинается отек легких, возможны переломы ребер, разрывы внутренних органов.

Опасность вторая связана с падением в толпе. Это самое страшное, т.к. паникующие не смотрят вниз и втаптывают вас в землю. Если кто и захочет перед вами остановиться, он не сможет это сделать, ему не позволят. Упав, примите позу эмбриона. Перевернулись на спину, спрятав позвоночник и почки. Подбородок плотно прижат к груди, чтобы не удариться головой об асфальт.Руки сложены перед лицом, колени подтянуты к локтям, ноги плотно сжаты, чтобы прикрыть пах. Долго так не пролежите, поэтому нужно вставать.

Для того, чтобы встать в толпе, нужно схватиться за ногу наступающего на вас или пробегающего рядом человека и начать очень быстро и агрессивно карабкаться по этой ноге вверх, учитывая попытки сбросить вас вниз. Лезьте вверх, как обезьяна на дерево. Вполне возможно, что этот человек упадет, будем надеяться,что он тоже прочитает это и сможет встать.

И- самое главное- Оказавшись в толпе, не становитесь ее частью. Не распевайте песенки, не скандируйте лозунги, не поддавайтесь всеобщей эйфории или панике. Повторяйте в голове: Отсюда нужно выбираться!

Удачи!