сайлау курманов Re: Правда ли, что Нурсултан Назарбаев удостоился статуса... #4





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4043

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:07 Нурлы-боты спят и видят, когда же уже их боссу вручат Нобелевку, хотели преподнести как что-то важное, а их только вскольз упомянули. По совести сказать, на моей памяти движение Невада- Семипалатинск началось с подачи Олжас Сулейменова, на заре перестройки и награждать нужно кто конкретно причастен событию