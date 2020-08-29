abaika95 Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой? #18





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4806

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:02 Цитата-/Так то Алекс в Турции был. Выходит в ОАЭ один рудничанин и слетал, 112-й наверное)) . Что и требовалось доказать./









Так ее улетели ещё,ждут) а вообще вы же в курсе всех наших новостей,ищите ищите сколько там билетов скуплено