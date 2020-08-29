Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец костанайской ветклиники
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец костанайской ветклиники
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39742

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 29.08.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое решение ветеринар Максим ПАДЕРИН принял после консультаций с представителями палаты предпринимателей «Атамекен», которые теперь будут представлять его интересы в суде. Юристы палаты считают, что проверка проведена с нарушениями, а права Падерина были ущемлены.
Читать новость
§ alex_60
Re: Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец...
a


(Пользователи)
Сообщений:
9130

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идиотов в структурах власти все больше и больше.
Не знаю почему.
Эти невероятные штрафы.
Это все заштрафовать.
Если не заметили, на улицах города практически не стало
Инфотабличек о размещении того или иного ип.
Оказалось, ходят, фотографируют, не знаю что за контора, говорят акимат
И автоматом выставляют штрафы в лк в налоговой.
Профайл
§ Змея Подколодная
Re: Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1237

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 29.08.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, что бесполезно,теперь экзекуцию сделают публичной, чтобы другие боялись. И штраф ему все таки придется заплатить в полном объеме. Хоть миллион нарушений найдут, будет вопреки здравого смысла и закона. Интересно, каков будет исход дела. Чудеса все таки случаются.
Профайл
§ abaika95
Re: Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4806

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.08.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот,вот же можно же дело сразу решать в суде,по цивилизованному, к чему слёзные видосики было записывать? При этом вопрошая как кушать в маске? а потом вдруг выясняется на видео от проверяющих что ни разу не за кушаньем попался)
Профайл
§ Victor Yang
Re: Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13135

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 29.08.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Штраф, конечно, большой. Но в обеденный перерыв что мешало закрыться и повесить табличку?
Профайл
§ сайлау курманов
Re: Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4041

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 29.08.20 - 14:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лично меня несколько раз грабили, то наркоманы, то арендаторы, разбивали стекла на крыльце магазина, устраивали подставы с подачи участковых, правда один раз суд заступался за меня. Так во всей этой эпопее задаюсь лишь одним вопросом, почему господа полицейские не занимаются своими прямыми обязанностями, Ловить воришек, наркоманов, албиных всяких и прочую шушеру? Есть подозрение у них план по пополнению бюджета, но этим же занимаются другие ведомства
Профайл Посетить вебсайт
§ Охотник
Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец костанайской ветклиники
О


(Пользователи)
Сообщений:
28

Регистрация:
01.08.20
Отправлено: 29.08.20 - 14:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Удачи тебе Максим!! Будем надеяться что здравый рассудок победит этих маразматиков
Профайл
§ ladas
Re: Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец...
l


(Пользователи)
Сообщений:
19

Регистрация:
16.03.19
Отправлено: 29.08.20 - 16:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Ну вот,вот же можно же дело сразу решать в суде,по цивилизованному, к чему слёзные видосики было записывать? При этом вопрошая как кушать в маске? а потом вдруг выясняется на видео от проверяющих что ни разу не за кушаньем попался)

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39737

Попался не за едой, потому что отошел проверить в боксе больное животное. Он же говорил об этом. Что за сленг - видосики, не можете нормально выражаться, не пишите. И хватит уже дезинформировать население, постоянно этим занимаетесь.
Профайл
§ abaika95
Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец костанайской ветклиники
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4806

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.08.20 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Попался не за едой, потому что отошел проверить в боксе больное животное. Он же говорил об этом./



А изначально о первом видосике говорил что их поймали ЗА ОБЕДОМ что подразумевает под собой что он склонялся над кушОньем а злодеи негодяи полицаи его прям за кушОньем штрафанули) и да в первом же видосике он говорил что они мол медицинское учреждение и они без всяких сопливых знают что надо соблюдать масочный режим,и к ним пришли полицаи чисто штрафовать себе в угоду, но при входе сотрудников (о неожиданность!) Он был без маски и не кушОл) значит что? Нарушили меры?

Надо ещё за дезу впаять штраф и баламутство народа)




Цитата-/Что за сленг - видосики/



Когда человек записывает видео и утверждает что он законопослушный гражданин и без всяких знает что надо носить маску а сам по факту на видео от полиции был без маски то как назвать это видео? Видосик и называется надо было ещё в конце популярную концовку сделать directed by Robert B Weide)




Цитата-/И хватит уже дезинформировать население, постоянно этим занимаетесь./


Пример можно?)
Профайл
§ Victor Yang
Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец костанайской ветклиники
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13135

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 29.08.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
значит что? Нарушили меры?

Я думаю при применении наказания хорошо бы руководствоваться и потенциальной опасностью. Если на объекте много народа - тогда можно и 600 тысяч впаять. Но если посетителей нет и на месте работают всего два сотрудника - зачем столько? Ну дайте 15-30 тысяч для профилактики - и они запомнят.
Профайл
§ abaika95
Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец костанайской ветклиники
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4806

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.08.20 - 22:50 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/зачем столько? Ну дайте 15-30 тысяч для профилактики - и они запомнят./



В сути,согласен, могли вообще для начала пальцем пожурить но т.к. нарушитель сразу пошел в психологическую атаку то по мне надо ужесточить наказание за дезу

Но зная нашу судебную систему, сейчас штраф отменят боясь народной "не любви" и начнут играть в поддавки со всеми,потомучто таким образом дадут карт Бланш на нарушения этому предпренимателю,придут к нему проверяющие а он опять видосик запишет что он жертва режЫма и ему мстят)) и так по нарастающей

Не последовательная у нас система наказания,размах на сотню удар на копейку
Профайл
§ maxsaf
Re: Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец...
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7438

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 22:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Есть подозрение у них план по пополнению бюджета, но этим же занимаются другие ведомства

Ничего подобного. Проверка не была зарегистрирована. Это не ошибка, не оплошность, а желание заработать на месте, они и не планировали передавать материалы дальше в СЭС, суд и т.п. Чистой воды развод на бабки, не в бюджет, а на карман. Но что-то пошло не так.
Профайл
§ maxsaf
Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец костанайской ветклиники
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7438

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 23:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Victor Yang:
Но если посетителей нет

Это указывает на несовершенство закона. У них может быть один посетитель в день, зачем их заставлять маску носить по 8 часов, ну бред же
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 12, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 12
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 
Сейчас на сайте
Гостей: 47
Пользователей: 0
Всего: 47

Вы гость здесь

Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.

Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51

- 50 Queries | 60 Files Loaded: 546.21 Ko | Raw HTML: 79.42 Ko -