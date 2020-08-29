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≡ Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
 
 
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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39742

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 29.08.20 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Токаев начал показывать, что он все-таки глава государства. На августовском совещании по вопросам борьбы с коррупцией президент потребовал усиления борьбы с ней, что не совпадает с политикой Назарбаева по гуманизации законов.
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7438

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 22:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Я так и не услышал - сколько билетов раскупили в Эмираты и кто конкретно?
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4806

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.08.20 - 22:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Я так и не услышал - сколько билетов раскупили в Эмираты и кто конкретно?/


Извнсь гржаин начальник инфу уточнял

Вообщем 2 билета
Один Александр 60го г.р.
И один предпрениматель из Рудного
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§ maxsaf
Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7438

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Так то Алекс в Турции был. Выходит в ОАЭ один рудничанин и слетал, 112-й наверное)) . Что и требовалось доказать.
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4806

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.08.20 - 23:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Так то Алекс в Турции был. Выходит в ОАЭ один рудничанин и слетал, 112-й наверное)) . Что и требовалось доказать./




Так ее улетели ещё,ждут) а вообще вы же в курсе всех наших новостей,ищите ищите сколько там билетов скуплено
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§ maxsaf
Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7438

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 23:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:

Ну уж нет. Вброс ваш - вы и доказывайте, что не пургу несете. 8-)

[Исправлено: maxsaf, 29.08.2020 - 23:08]
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