abaika95 Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец костанайской ветклиники #8





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4803

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:42 Цитата-/Попался не за едой, потому что отошел проверить в боксе больное животное. Он же говорил об этом./







А изначально о первом видосике говорил что их поймали ЗА ОБЕДОМ что подразумевает под собой что он склонялся над кушОньем а злодеи негодяи полицаи его прям за кушОньем штрафанули) и да в первом же видосике он говорил что они мол медицинское учреждение и они без всяких сопливых знают что надо соблюдать масочный режим,и к ним пришли полицаи чисто штрафовать себе в угоду, но при входе сотрудников (о неожиданность!) Он был без маски и не кушОл) значит что? Нарушили меры?



Надо ещё за дезу впаять штраф и баламутство народа)









Цитата-/Что за сленг - видосики/







Когда человек записывает видео и утверждает что он законопослушный гражданин и без всяких знает что надо носить маску а сам по факту на видео от полиции был без маски то как назвать это видео? Видосик и называется надо было ещё в конце популярную концовку сделать directed by Robert B Weide)









Цитата-/И хватит уже дезинформировать население, постоянно этим занимаетесь./





Пример можно?)