ladas Re: Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец... #7 l





(Пользователи) Сообщений: 19

Регистрация: 16.03.19 (Пользователи) Отправлено: - 16:09 Цитата:



Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39737 Ну вот,вот же можно же дело сразу решать в суде,по цивилизованному, к чему слёзные видосики было записывать? При этом вопрошая как кушать в маске? а потом вдруг выясняется на видео от проверяющих что ни разу не за кушаньем попался)Источник:

Попался не за едой, потому что отошел проверить в боксе больное животное. Он же говорил об этом. Что за сленг - видосики, не можете нормально выражаться, не пишите. И хватит уже дезинформировать население, постоянно этим занимаетесь.