abaika95 Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой? #12





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4801

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 15:22 Цитата-/у многих на шее кредит за кредитом, берут чтоб закрыть прежний и дальше тянут/







Американцы также в кредит живут,потеряли работу значит потеряли дом который в залоге,потеряли машину и технику,поэтому там потеря работы это трагедия!

А у нас кредиты на свадьбу, той и айфон берут чтобы тусоваться красиво,а потом плачутся какие они бедные несчастные без денег голодают







Цитата-/многих взрослые семейные дети безработные сидят на шее родителей пенсионеров/



И кто виноват? Родители безработных детей? Или безработные дети что завели ещё детей?

А нет,виноваты все вокруг но только не они)







Цитата-/Судебные приставы завалены делами по алиментам, комуналкам, штрафам./



Так не разводись,не затягивай с оплатой коммуналки и не нарушай чтобы штрафы не платить) или в этом лично Токаев виноват?









Цитата-/Мне кажется в большинстве у людей нет просвета, просто живут по накатанной.../





Действительно,поэтому надо жечь покрышки,бить окна и устраивать майдан

После этого у всех будет работа

Деньги на оплату кредита

Разводится перестанут все

И за коммуналку во время начнут платить