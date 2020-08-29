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≡ Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
 
 
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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39741

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 29.08.20 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Токаев начал показывать, что он все-таки глава государства. На августовском совещании по вопросам борьбы с коррупцией президент потребовал усиления борьбы с ней, что не совпадает с политикой Назарбаева по гуманизации законов.
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§ abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4801

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.08.20 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Дождались лишь блистательной нищеты/



Даааа настолько блистательной чТо аж все билеты на Турцию и ОАЭ скупили,бомжуем)




Цитата-/Несмотря на то, что наш народ терпелив к нуждам, все-таки люди стали выходить на митинги. И выходят они явно не за обещаниями, потому что ими голодный желудок не наполнишь/


На моей памяти какие были митинги за последние 5 лет

Земельные-якобы землю китайцам продали,заметно
Многодетные -многодетные требовали жилье в Астане и пофиг что сами прихали из Тараза
ДВК- эти вообще выходят просто для выхода
Владельцев машин с иностранным учётом-ну эти да самые голодные вышли,сиротки

На период карантина

Предпрениматели
Работники Рынков
Владельцы кафе и ресторанов

Не имею против ничего к данным категориям но как сказал бы наш форумчанин Маркс,мелкая буржуазия начала спрашивать за своё, потомучто капитал теряет.
Пока так.
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7431

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Даааа настолько блистательной чТо аж все билеты на Турцию и ОАЭ скупили,бомжуем)

Не убедительно. Все это сколько? Два, десять? Правильнее так - сколько процентов Казахстанцев слетало в отпуск? Сколько среди них пенсионеров? А то получается, что государство по 42500 перечисляет на поддержку штанов, а народ по эмиратам разьезжает.
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§ Мишаня
Re: Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
842

Регистрация:
13.03.09
Отправлено: 29.08.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
слетало в отпуск? Сколько среди них пенсионеров?

Наши пенсионеры, не в пример сидящим на шее у государства западным пенсам, разъезжающих по всему миру - работают в садах и своих хозяйствах до изнеможения. И наши государства этим гордятся! А загнивающие.... В общем, надеюсь сарказм понятен
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7428

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 29.08.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Правильнее так - сколько процентов Казахстанцев слетало в отпуск?

Карантин кругом,куда лететь?
#сидимдома
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§ Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7428

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 29.08.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Наши пенсионеры, не в пример сидящим на шее у государства западным пенсам, разъезжающих по всему миру - работают в садах и своих хозяйствах до изнеможения.

Наши люди привыкли так,работа на даче для пенсионера,да и не только-это хобби,удовольствие,забери у пенса дачу и он зачахнет сидя в чётырёх стенах.
Есть конечно отдельные индивидумы которым и в своём скворечнике хорошо,максимум куда они выходят-это на прогулку в гараж.
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9130

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сидят дурачки в избушках,
Барыжат по мелочи и думают что жизнь удалась.
Жалко даже таких.
В то во время как другие ездят и летают отдыхать без проблем.
Даже в эти непростые времена.
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9130

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Зависть у таких дурачков выливается в желчь, и они живут с этим всю жизнь,
Пока не умрут
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9130

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 11:48 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сижу вот сейчас на берегу Тобола.
Благодать. Все как положено.
Ну не все включено как месяц назад в Турции.
Но это же свое.
А другие опустили ноги в тазик в избушке, и считают бабки на арбузах.
И Завидуют другим.
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§ Козлов я
Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1720

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 29.08.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Сижу вот сейчас на берегу Тобола. Благодать. Все как положено.
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§ alex_60
Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9130

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 12:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Козлов я:

Добринцов что ли.
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4041

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 29.08.20 - 14:27 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Народ живёт очень плохо, зарплаты мизерные, у многих на шее кредит за кредитом, берут чтоб закрыть прежний и дальше тянут. У многих взрослые семейные дети безработные сидят на шее родителей пенсионеров. Судебные приставы завалены делами по алиментам, комуналкам, штрафам. Мне кажется в большинстве у людей нет просвета, просто живут по накатанной...
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§ abaika95
Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4801

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.08.20 - 15:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/у многих на шее кредит за кредитом, берут чтоб закрыть прежний и дальше тянут/



Американцы также в кредит живут,потеряли работу значит потеряли дом который в залоге,потеряли машину и технику,поэтому там потеря работы это трагедия!
А у нас кредиты на свадьбу, той и айфон берут чтобы тусоваться красиво,а потом плачутся какие они бедные несчастные без денег голодают



Цитата-/многих взрослые семейные дети безработные сидят на шее родителей пенсионеров/

И кто виноват? Родители безработных детей? Или безработные дети что завели ещё детей?
А нет,виноваты все вокруг но только не они)



Цитата-/Судебные приставы завалены делами по алиментам, комуналкам, штрафам./

Так не разводись,не затягивай с оплатой коммуналки и не нарушай чтобы штрафы не платить) или в этом лично Токаев виноват?




Цитата-/Мне кажется в большинстве у людей нет просвета, просто живут по накатанной.../


Действительно,поэтому надо жечь покрышки,бить окна и устраивать майдан
После этого у всех будет работа
Деньги на оплату кредита
Разводится перестанут все
И за коммуналку во время начнут платить
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§ сайлау курманов
Re: Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4041

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 29.08.20 - 16:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не надо хрен с морковкой путать. Если бы государевы служаки были заинтересованы служить народу, а не на свои карманы можно было горы свернуть, дать людям возможность заработать, содержание семьи, расширить производство да и много чего. Но на самом деле всё наоборот. Все готовы сожрать предпринимателя лишь бы получить показатель по штрафам
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