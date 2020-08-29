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≡ Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец костанайской ветклиники
 
 
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§ NG.kz
Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец костанайской ветклиники
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39741

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 29.08.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Такое решение ветеринар Максим ПАДЕРИН принял после консультаций с представителями палаты предпринимателей «Атамекен», которые теперь будут представлять его интересы в суде. Юристы палаты считают, что проверка проведена с нарушениями, а права Падерина были ущемлены.
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§ alex_60
Re: Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9121

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 12:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Идиотов в структурах власти все больше и больше.
Не знаю почему.
Эти невероятные штрафы.
Это все заштрафовать.
Если не заметили, на улицах города практически не стало
Инфотабличек о размещении того или иного ип.
Оказалось, ходят, фотографируют, не знаю что за контора, говорят акимат
И автоматом выставляют штрафы в лк в налоговой.
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§ Змея Подколодная
Re: Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1234

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 29.08.20 - 12:45 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Мне кажется, что бесполезно,теперь экзекуцию сделают публичной, чтобы другие боялись. И штраф ему все таки придется заплатить в полном объеме. Хоть миллион нарушений найдут, будет вопреки здравого смысла и закона. Интересно, каков будет исход дела. Чудеса все таки случаются.
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§ abaika95
Re: Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4800

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.08.20 - 12:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ну вот,вот же можно же дело сразу решать в суде,по цивилизованному, к чему слёзные видосики было записывать? При этом вопрошая как кушать в маске? а потом вдруг выясняется на видео от проверяющих что ни разу не за кушаньем попался)
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§ Victor Yang
Re: Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец...
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13134

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 29.08.20 - 13:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Штраф, конечно, большой. Но в обеденный перерыв что мешало закрыться и повесить табличку?
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