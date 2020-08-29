alex_60 Re: Штраф за обед без маски будет оспаривать в суде владелец... #1 a





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9121

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 12:37 Идиотов в структурах власти все больше и больше.

Не знаю почему.

Эти невероятные штрафы.

Это все заштрафовать.

Если не заметили, на улицах города практически не стало

Инфотабличек о размещении того или иного ип.

Оказалось, ходят, фотографируют, не знаю что за контора, говорят акимат

И автоматом выставляют штрафы в лк в налоговой.