Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Куда исчезла "сказочная тропа"?
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Куда исчезла "сказочная тропа"?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39741

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.08.20 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В Сосняке нашем грибов полно. В воздухе витает стойкий сосново-грибной аромат. Ездим мы туда всегда одной дорогой и называли ее "сказочная тропа". Сегодня дорогу мы не признали.


Читать новость
§ abaika95
Re: Куда исчезла "сказочная тропа"?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4800

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 28.08.20 - 20:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Давайте по логике

Ради дров?
Тогда почему вдоль дороги?
Можно и по дальше чтобы не так палево было
Ради расширения дороги ?
Обидно и зачем там такая широкая дорога?
Противопожарная защита?
Вполне может быть,убрали лес вдоль дороги где кидают бычки чтобы в случае пожара не перекинулось дальше
Профайл
* drakon
Куда исчезла "сказочная тропа"?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19900

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 28.08.20 - 21:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
чтобы в случае пожара не перекинулось дальше

А я то, старый дурак, уже сколько лет,
не пойму. Почему аллею, при строительстве
Макдона - вырубили?
Чтобы не сгорел во время пожара?
Всётаки свату, 01 - принадлежит... :lol: ;-)
Профайл
§ electro
Куда исчезла "сказочная тропа"?
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
359

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 28.08.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Если имеется ввиду сосняк, где рядом Щербаковка, тогда дрова там нафиг не нужны, люди газом отапливаются. От "бычков" каждые два-три месяца делается опашка вдоль дорог. Не расщирение это точно. Остается расчистка территории для новых "баз отдыха - шашлычек".
А ещё мысля - "добывают" деловой лес, оформляя как поваленнгый недавним ураганом.
Хитрых чертей же хватает.
Профайл
§ yudjin
Re: Куда исчезла "сказочная тропа"?
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6885

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 28.08.20 - 21:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Добрались уже до соснячка нашего.

Распродали, говорят, там весь лес... всё под загородные частные владения. вот и рубят чтобы начать строительство теремков.
Профайл
* drakon
Куда исчезла "сказочная тропа"?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19900

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 28.08.20 - 21:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
yudjin:
чтобы начать строительство теремков.

Можно теремки, деревянные - построить... :lol: ;-)
Профайл
§ ladas
Re: Куда исчезла "сказочная тропа"?
l


(Пользователи)
Сообщений:
18

Регистрация:
16.03.19
Отправлено: 28.08.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Явно, какой-то "парнокопытный" с родственниками в нужном месте, выкупил лес и строить что-то будет. Почему продают такие территории, это национальные богатства, разве это законно? Вон возле Алматы, наказали одного Tengrinews.kz
И правильно, пусть тоже 2000 деревьев посадят, если не восстановят, то хотя бы на всю жизнь запомнят.
Профайл
§ Я
Re: Куда исчезла "сказочная тропа"?
Я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
329

Регистрация:
02.11.19
Отправлено: 28.08.20 - 22:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А нужно было сфоторафировать деляночный столб /на углу деляны/ и дружно нашли бы ответ. На нижнем фото их видно. И , судя по нижнему фото , проводится рубка ухода , плановое мероприятие
Профайл
§ abaika95
Re: Куда исчезла "сказочная тропа"?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4800

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.08.20 - 00:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/А я то, старый дурак, уже сколько лет,не пойму/




Ну то что старый и все остальное это точно


Цитата-/Всётаки свату, 01 - принадлежит/



Вашему свату копейка принадлежит? Поздравляю)





Цитата-/И , судя по нижнему фото , проводится рубка ухода , плановое/


Хорошо когда есть человек разбирающийся в разбирательствах! И все встало на свои места)
Профайл
§ Ded
Re: Куда исчезла "сказочная тропа"?
Ded


(Пользователи)
Сообщений:
8

Регистрация:
26.04.19
Отправлено: 29.08.20 - 08:38 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
"Хорошие" снимки, а не кто не обратил внимание - на последнем снимке справа, все ветки то желтые, т.е. лес не свежий валят. Почему сюда не выложили снимки месяцем ранее где все эти деревья были повалены весенним ураганом. Автору надо было сделать от сосняка шаг влево, шаг вправо где ещё не успели убрать поваленный лес. Проедъте по дороге влево от сосняка и вся картина на лицо. Лес как после бомбежки. Кто-нибудь из диванников был в сосновом лесу после урагана? Тогда и делайте выводы, кто и зачем лес чистит. Сосняку повезло что там прочищяют, а вот другим близлежащим поселкам увы нет. В лесу так просто не по собираешь грибочки, потому как запаришься перепрыгивать через поваленный лес!
Профайл
§ Змея Подколодная
Куда исчезла "сказочная тропа"?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1234

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 29.08.20 - 12:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
"Хорошие" снимки

Более чем.
Цитата:
где все эти деревья были повалены весенним ураганом

Стабильно ураган так положил деревья, вдоль дороги. Прицельно стихия била.
Профайл
* drakon
Куда исчезла "сказочная тропа"?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19900

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 29.08.20 - 12:40 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:
Прицельно стихия била.

Инопланетяне, повалили... :lol:
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 13, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 13
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 
Сейчас на сайте
Гостей: 54
Пользователей: 3
Всего: 57

Вы гость здесь

Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.

Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51

- 50 Queries | 60 Files Loaded: 546.21 Ko | Raw HTML: 74.82 Ko -