Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
Страница 838 из 838«1...836837838
Ответить Новый топик
§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4800

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.08.20 - 12:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Модератор! Не нарушают ли также и посты №№12543 - 12549 пункт Соглашения 2.2.7. "Малосодержательная информация, не несущую смысловой нагрузки..." ?/




К вопросу, кто писал при Сталине миллионы доносов?))
Профайл
§ Rexyn
Флуд и оффтопик (часть 4)
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений:
233

Регистрация:
22.11.17
Отправлено: 29.08.20 - 12:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
Модератор! Не нарушают ли также и посты №№12543 - 12549 пункт Соглашения 2.2.7. "Малосодержательная информация, не несущую смысловой нагрузки..." ?


Ага. Но для таких случаев просим вас пользоваться кнопкой "Сообщить модератору", или писать в личку админам: мне или Тимуру Гафурову.
Профайл
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9121

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 12:44
Комментарий удален модератором.
Профайл
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9121

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 12:51
Комментарий удален модератором.
Профайл
§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9121

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 12:53
Комментарий удален модератором.
Профайл
* таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1970

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 29.08.20 - 13:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Доносы.. Как мелко..


Да, Алекс!
Согрешила!(Краснею от стыда!)
Но при этом испытываю чувство "глубокого удовлетворения"! :lol: :-P
Пора уж Вам начинать считаться со здравым смыслом
Спасибо модератору!
Профайл
Страница 838 из 838«1...836837838
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 1 и гостей: 2
Зарегистрированные пользователи: таноми52

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 
Сейчас на сайте
Гостей: 60
Пользователей: 3
Всего: 63

Вы гость здесь

Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.

Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51

- 41 Queries | 60 Files Loaded: 546.21 Ko | Raw HTML: 56.89 Ko -