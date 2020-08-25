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| Козлов я
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Советы на каждый день
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(Полноправные пользователи)
Сообщений: 1718
Регистрация: 25.11.16
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|Отправлено: 26.08.20 - 11:21
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|ЗАЖИГАЕМ КОСТЕР БЕЗ СПИЧЕК
Вы выехали на шашлыки, но спичек и зажигалки нет,т.к. у вас в компании никто не курит.Предположим, что в вашей машине прикуриватель тоже сломался и носящих очки тоже нет, да и погода пасмурная. Как же зажечь костер?
Опытные водители всегда возят с собой аптечку, но не ту,которая продается в магазине и страдает минимальным набором. А ту, которая походит на наши советские аптечки - с набором лекарств. И раньше всегда в ее состав входил перманганат калия (или обычная марганцовка). Ей можно было обеззараживать воду из ручья и свои раны. Но если марганцовка имеется у вас в запасе, то вы спасены. Нужно взять несколько ее кристалликов и насыпать их на бумагу. Затем из охлаждающей жидкости вашей машины взять несколько капель тосола или антифриза (желательно,чтобы он был теплым) и капнуть их в марганцовку. И быстро смять бумагу в бумажный ком (предварительно запасти рядом сухие веточки для поддержания огня). Реакция марганцовки и тосола создаст возгорание бумаги и вам остается только подложить щепки и ветки.
Предупреждаю сразу, что именно из-за таких и подобных свойств, марганцовка сейчас не продается в аптеках. И искать ее нужно в своих старых запасах.
Ну, раз вы разожгли мангал, то уже готовите на решетке шашлык. И опять незадача - забыли дома лопаточку, чтобы переворачивать мясо. Тогда возьмите две вилки и туго скрепите их резинкой. У вас получатся самодельные щипцы, которыми вы сможете безопасно переворачивать мясо.
Удачи!
[Исправлено: Козлов я, 26.08.2020 - 11:24]
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