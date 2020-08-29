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≡ Взятка на 3 млрд рублей - Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу депутата Госдумы и его тещи
 
 
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§ NG.kz
Взятка на 3 млрд рублей - Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение по делу депутата Госдумы и его тещи
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39741

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 29.08.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По версии следствия, с 2010 по 2014 годы Вадим Белоусов, его теща Маргарита Бутакова и экс-губернатор Челябинской области Михаил Юревич получили взятку на общую сумму более 3 млрд рублей
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§ abaika95
Re: Взятка на 3 млрд рублей - Генпрокуратура России утвердила...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4800

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.08.20 - 12:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Подряд две новости про Россию
Теперь Жду новости про Германию и Канаду)
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§ Сабыр
Re: Взятка на 3 млрд рублей - Генпрокуратура России утвердила...
С


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
403

Регистрация:
30.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 12:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
111,цэ ж наши соседи ;-) И такие же крахоборы :-)
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