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≡ Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
 
 
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§ NG.kz
Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39739

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 29.08.20 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Токаев начал показывать, что он все-таки глава государства. На августовском совещании по вопросам борьбы с коррупцией президент потребовал усиления борьбы с ней, что не совпадает с политикой Назарбаева по гуманизации законов.
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* abaika95
Re: Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4797

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.08.20 - 09:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Дождались лишь блистательной нищеты/



Даааа настолько блистательной чТо аж все билеты на Турцию и ОАЭ скупили,бомжуем)




Цитата-/Несмотря на то, что наш народ терпелив к нуждам, все-таки люди стали выходить на митинги. И выходят они явно не за обещаниями, потому что ими голодный желудок не наполнишь/


На моей памяти какие были митинги за последние 5 лет

Земельные-якобы землю китайцам продали,заметно
Многодетные -многодетные требовали жилье в Астане и пофиг что сами прихали из Тараза
ДВК- эти вообще выходят просто для выхода
Владельцев машин с иностранным учётом-ну эти да самые голодные вышли,сиротки

На период карантина

Предпрениматели
Работники Рынков
Владельцы кафе и ресторанов

Не имею против ничего к данным категориям но как сказал бы наш форумчанин Маркс,мелкая буржуазия начала спрашивать за своё, потомучто капитал теряет.
Пока так.
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§ maxsaf
Re: Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
maxsaf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
7431

Регистрация:
27.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 09:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Даааа настолько блистательной чТо аж все билеты на Турцию и ОАЭ скупили,бомжуем)

Не убедительно. Все это сколько? Два, десять? Правильнее так - сколько процентов Казахстанцев слетало в отпуск? Сколько среди них пенсионеров? А то получается, что государство по 42500 перечисляет на поддержку штанов, а народ по эмиратам разьезжает.
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§ Мишаня
Re: Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
Мишаня


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
842

Регистрация:
13.03.09
Отправлено: 29.08.20 - 10:46 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
слетало в отпуск? Сколько среди них пенсионеров?

Наши пенсионеры, не в пример сидящим на шее у государства западным пенсам, разъезжающих по всему миру - работают в садах и своих хозяйствах до изнеможения. И наши государства этим гордятся! А загнивающие.... В общем, надеюсь сарказм понятен
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* Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7428

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 29.08.20 - 10:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
maxsaf:
Правильнее так - сколько процентов Казахстанцев слетало в отпуск?

Карантин кругом,куда лететь?
#сидимдома
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* Добринцофф
Re: Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
Добринцофф


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
7428

Регистрация:
16.05.11
Отправлено: 29.08.20 - 10:59 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Мишаня:
Наши пенсионеры, не в пример сидящим на шее у государства западным пенсам, разъезжающих по всему миру - работают в садах и своих хозяйствах до изнеможения.

Наши люди привыкли так,работа на даче для пенсионера,да и не только-это хобби,удовольствие,забери у пенса дачу и он зачахнет сидя в чётырёх стенах.
Есть конечно отдельные индивидумы которым и в своём скворечнике хорошо,максимум куда они выходят-это на прогулку в гараж.
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* alex_60
Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9111

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 11:26 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сидят дурачки в избушках,
Барыжат по мелочи и думают что жизнь удалась.
Жалко даже таких.
В то во время как другие ездят и летают отдыхать без проблем.
Даже в эти непростые времена.
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* alex_60
Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой?
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9111

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 11:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А Зависть у таких дурачков выливается в желчь, и они живут с этим всю жизнь,
Пока не умрут
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