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≡ Германия может ввести санкции против России из-за Навального
 
 
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§ NG.kz
Германия может ввести санкции против России из-за Навального
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Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39739

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 29.08.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Германия готова ввести дипломатические санкции против России, если в Берлине придут к выводу, что за госпитализацией Алексея Навального стоит Москва. Об этом заявил глава МИД страны Хайко Маас.
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* alex_60
Re: Германия может ввести санкции против России из-за Навального
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9111

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 11:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Да, идиоты.
Вор же, лес с братом украл, ОПГ..
Такие Германии нужны.
Траванулся, не знаем чем, но мы же Немецкие учёные, идиоты.
Ищем не знаем что, но он отравлен лично Путиным.
Понос у...., Путин виноват.
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* alex_60
Германия может ввести санкции против России из-за Навального
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9111

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 29.08.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Конечно Германии и америкосам обидно.
Обучили в йеле, с гуандо на пару,
Столько бабла вбухали за эти годы, а он от самогона помирает.
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* abaika95
Re: Германия может ввести санкции против России из-за Навального
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4797

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 29.08.20 - 11:25 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот тут даже выдумывать ничего не надо,запад сам дает повод для работы "совпадение не думаю" Соловьева и Кисилева

Несколько типичных вопросов


если завтра беглый банкирчик поперхнется кокаином то автоматом против Казахстана введут санкции?


А если немецкий оппик траванется чаем кто будет санкции вводить и против кого?


А вводили ли санкции против саудовской Аравии где (вроде 2 года назад) расчленили оппозиционного журналиста ?
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