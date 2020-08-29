abaika95 Re: Германия может ввести санкции против России из-за Навального #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4797

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 11:25 Вот тут даже выдумывать ничего не надо,запад сам дает повод для работы "совпадение не думаю" Соловьева и Кисилева



Несколько типичных вопросов





если завтра беглый банкирчик поперхнется кокаином то автоматом против Казахстана введут санкции?





А если немецкий оппик траванется чаем кто будет санкции вводить и против кого?





А вводили ли санкции против саудовской Аравии где (вроде 2 года назад) расчленили оппозиционного журналиста ?