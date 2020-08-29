abaika95 Re: Николай ВОРОНИН: В воздухе запахло грозой? #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4797

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 09:14 Цитата-/Дождались лишь блистательной нищеты/







Даааа настолько блистательной чТо аж все билеты на Турцию и ОАЭ скупили,бомжуем)









Цитата-/Несмотря на то, что наш народ терпелив к нуждам, все-таки люди стали выходить на митинги. И выходят они явно не за обещаниями, потому что ими голодный желудок не наполнишь/





На моей памяти какие были митинги за последние 5 лет



Земельные-якобы землю китайцам продали,заметно

Многодетные -многодетные требовали жилье в Астане и пофиг что сами прихали из Тараза

ДВК- эти вообще выходят просто для выхода

Владельцев машин с иностранным учётом-ну эти да самые голодные вышли,сиротки



На период карантина



Предпрениматели

Работники Рынков

Владельцы кафе и ресторанов



Не имею против ничего к данным категориям но как сказал бы наш форумчанин Маркс,мелкая буржуазия начала спрашивать за своё, потомучто капитал теряет.

Пока так.