alex_60 В Костанае от осложнения, вызванного COVID-19, скончался известный орнитолог #1 a





(Полноправные пользователи) Сообщений: 9105

Регистрация: 24.05.18 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 23:40 Печально.

Почему то не упоминается Наурзумский заповедник.

Это же была их вотчина научная, как понимаю.,с Т. Брагиной.

Всегда слежу за информацией по заповеднику, жил там, давно,

С космонавтами на вертолёте летал,

Автограф есть,

Ну и стог сена тоже.



[Исправлено: alex_60, 28.08.2020 - 23:45]