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≡ Увеличить время работы просят владельцы ТРЦ и парикмахерских Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Увеличить время работы просят владельцы ТРЦ и парикмахерских Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39737

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.08.20 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Из-за того, что торгово-развлекательным центрам разрешено работать только до 17.00, в них возникает давка в обеденные часы. Об этом владельцы ТРЦ сообщили на совещании в режиме zoom-конференции в Палате предпринимателей.
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§ юля елиссева
Re: Увеличить время работы просят владельцы ТРЦ и парикмахерских...
юля елиссева


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1684

Регистрация:
14.01.15
Отправлено: 28.08.20 - 14:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Локдаун на выходных будет или нет? В понедельник предпринимателям можно работать или нет?
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§ Сергей_я
Увеличить время работы просят владельцы ТРЦ и парикмахерских Костанайской области
Сергей_я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3018

Регистрация:
05.07.13
Отправлено: 28.08.20 - 16:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
юля елиссева:
В понедельник предпринимателям можно работать или нет?

в пон-к можно
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§ electro
Re: Увеличить время работы просят владельцы ТРЦ и парикмахерских...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
359

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 28.08.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Владимир НЕЧИТАЙЛО ответил Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39727?1598622924

Так он с нами?
Фух, ну славабогу.
Значит, маски можно носить как угодно, для здоровья не страшно, главное вооружённым не попасться. :lol:
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* alex_60
Re: Увеличить время работы просят владельцы ТРЦ и парикмахерских...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9105

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.08.20 - 22:14 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
//составляют 638 940 тенге.//

А почему сразу не расстрел.
По решению Сан врача.
Семью на рудник.




;-)
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§ yudjin
Re: Увеличить время работы просят владельцы ТРЦ и парикмахерских...
yudjin


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
6885

Регистрация:
19.07.08
Отправлено: 28.08.20 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
- сказал главный санврач региона. - В частности, дело касается заполняемости автобусов сверх количества посадочных мест,

ооо,148 серия марлезонского балета...вроде человек выздоровел, но видимо не совсем.
Приглашаю гражданина Нечитайло к 8.30 и к 9.30 в субботу и воскресенье на остановку СХИ, когда дачный 113-ый маршрут подъедет за людьми. Пусть посмотрит к чему приводят лоХдауны. Сократили график движения этого маршрута по выходным до 2-х раз утром и столько же вечером и хотят чтобы соблюдались какие-то придуманные нормы?
Люди, занимают посадочные места еще на 3-х остановках по Маяковского... а на Абая остаются только стоячие, висячие, полулежачие.
Если бы гражданин Нечитайло переживал за пожилых, как он горожан, то автобусов бы было в 2 и 3 раза больше... и все бы в них сидели, а не дышали в затылок и подмышки....
Но легче же грозить штрафами, чем организовать то, к чему призываешь.
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* alex_60
Увеличить время работы просят владельцы ТРЦ и парикмахерских Костанайской области
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9105

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.08.20 - 23:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Всех на публичных фото без масок, начиная с акима области обложить штрафами по 900000, как рецедивистов арестовать.
Закон есть закон.
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