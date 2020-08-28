yudjin Re: Увеличить время работы просят владельцы ТРЦ и парикмахерских... #5





(Уважаемые пользователи) Сообщений: 6885

Регистрация: 19.07.08 (Уважаемые пользователи) Отправлено: - 22:55 Цитата: - сказал главный санврач региона. - В частности, дело касается заполняемости автобусов сверх количества посадочных мест,

ооо,148 серия марлезонского балета...вроде человек выздоровел, но видимо не совсем.

Приглашаю гражданина Нечитайло к 8.30 и к 9.30 в субботу и воскресенье на остановку СХИ, когда дачный 113-ый маршрут подъедет за людьми. Пусть посмотрит к чему приводят лоХдауны. Сократили график движения этого маршрута по выходным до 2-х раз утром и столько же вечером и хотят чтобы соблюдались какие-то придуманные нормы?

Люди, занимают посадочные места еще на 3-х остановках по Маяковского... а на Абая остаются только стоячие, висячие, полулежачие.

Если бы гражданин Нечитайло переживал за пожилых, как он горожан, то автобусов бы было в 2 и 3 раза больше... и все бы в них сидели, а не дышали в затылок и подмышки....

Но легче же грозить штрафами, чем организовать то, к чему призываешь.