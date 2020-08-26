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≡ Флуд и оффтопик (часть 4)
 
 
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§ таноми52
Флуд и оффтопик (часть 4)
таноми52


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1967

Регистрация:
08.02.17
Отправлено: 26.08.20 - 16:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
последним диктатором Европы по праву станет тетя Меркель



Что за окрошка?
С чего вдруг Меркель диктатор? В Германии канцлерская демократия.
Диктатура - это неограниченная ничем власть, а не длительное нахождение у руля
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19893

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 26.08.20 - 16:58 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
таноми52:
а не длительное нахождение у руля

Ты кому это - говоришь?
Психологу? Полуграмотному... :lol: ;-)
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4794

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 26.08.20 - 17:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/С чего вдруг Меркель диктатор?/




А с чего батька тогда диктатор? Тоже демократическо избранный президент 26 лет подряд )


Цитата-/Ты кому это - говоришь?Психологу? Полуграмотному/

О немецкий мигрант обиделся за свою бабушку и новую родину) попробуй напиши что плохо про нее,соседи в штази фргшное сразу сдадут)
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19893

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 26.08.20 - 17:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
в штази фргшное сразу сдадут)

Штази - это МГБ, ГДРовское.
Я не ошибся,про Абляйку... :lol: ;-)
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19893

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 26.08.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
О немецкий мигрант обиделся

Мигрант, это человек, мигрирующий, внутри страны.
Например Абляйка мигрировал из Тургая, в КОстанай.
Я же - говорю. И это - правда... :lol: :oops: :-P
Я про - грамотность... 8-) :-o

[Исправлено: drakon, 26.08.2020 - 17:54]
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4794

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 26.08.20 - 18:43 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Штази - это МГБ, ГДРовское.Я не ошибся/



Вкурсе, но в сортах вашего немецко-мгбншного г* добра не разбераимси кто там за вами следит)



Цитата-/Мигрант, это человек, мигрирующий, внутри страны.Например Абляйка мигрировал из Тургая, в КОстанай./



Да просто для вас я опустил слово "трудовой" т.к. из вас Дракон труд мигрант никакой наверно) поехали на старости лет на новую родину просрочку кушать) а так да,вы бывший зек грамотнее меня,куда мне до вас то?)
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19893

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 26.08.20 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
меня,куда мне до вас то?)

За базар, "дорогой",отвечать - надо.
Ты, знаешь об этом?... 8-) :-o
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4794

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 26.08.20 - 22:56 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/За базар, "дорогой",отвечать - надо.Ты, знаешь об этом?/



Откуда? Я же не сидел и по фене не ботаю)
Хотя жду вас первым рейсом в Костанае только просрочку не кушайте перед вылетом и чай не пейте а то ещё одним политическим мучеником будет больше)
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* drakon
Флуд и оффтопик (часть 4)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19893

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 26.08.20 - 23:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
Я же не сидел и по фене не ботаю)

Не зарекайся - знаешь. Цитата:
abaika95:
Хотя жду вас первым рейсом в Костанае т

А зачем мне - КОстанай.
МАляву - нарисую и отправлю Ватсапом... :lol: :-o
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§ Козлов я
Флуд и оффтопик (часть 4)
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1716

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 27.08.20 - 15:02 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Вот нашел на российском сайте. О том, что в советское время практиковали катание на самолетах. Народу нравилось.
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§ alex_60
Флуд и оффтопик (часть 4)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9084

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.08.20 - 20:29
Комментарий удален модератором.
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§ abaika95
Флуд и оффтопик (часть 4)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4794

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 28.08.20 - 20:51 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Ну расскажи нам, в дискуссии,Как работа то, не надоела./



Нет,народ идёт,с новыми тараканами,узнаешь много нового! Для психолога сокровище)




Цитата-/Покричи, св ты не волк, ты козёл, я знаю.Вытащи врага из берлоги.А то жалкий Гога с бебе по ночам и остался.Так ты к Дракону прицепился,/


У меня нет врагов)
Есть оппоненты с разным мнением, которые забывают что монополизм одного суждения на площадке (все плохо) приводит к развитию другой монополии сугубо радикальной (все хорошо) я этого не хочу а ты?



Цитата-/Зек, Зек./



А что я вру? Он сам об этом сказал,что тут такого?)




Цитата-/Так это же подло, полковник/


ДАлеко до полкана
И ничего подлого,всего лишь диалоги)



Цитата-/Внутри то что?/



Внутри желание объективности
Когда канадцы будут интересоваться своими делами
Немцы своими
Россияне своими
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