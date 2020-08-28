Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Обсуждение публикаций
≡ Режим ЧП? Не слышали! - Как жительница Костаная из-за карантина не стала хозяйкой дачного участка
 
 
Ответить 
§ NG.kz
Режим ЧП? Не слышали! - Как жительница Костаная из-за карантина не стала хозяйкой дачного участка
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39736

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.08.20 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Наталья Леготина обратилась в отдел земельных отношений с заявлением об оформлении участка в частную собственность. В течение года ей надо оплатить землеустроительный проект. Пенсионерка сделала это, но не успела забрать документ из ЦОНа.
Читать новость
* drakon
Re: Режим ЧП? Не слышали! - Как жительница Костаная из-за...
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19893

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 28.08.20 - 19:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Воюем, с бабушками?... :-o
Профайл
Ответить 
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 18, из них зарегистрированных: 2 и гостей: 16
Зарегистрированные пользователи: drakon, electro

Вы не можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы не можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 
Сейчас на сайте
Гостей: 50
Пользователей: 2
Всего: 52

Вы гость здесь

Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.

Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51

- 36 Queries | 60 Files Loaded: 546.21 Ko | Raw HTML: 45.57 Ko -