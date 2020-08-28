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≡ Дожди ушли, жара вернулась - о погоде в Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
Дожди ушли, жара вернулась - о погоде в Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39734

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.08.20 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
По прогнозам синоптиков, последние дни августа пройдут без осадков, температура воздуха будет по-летнему теплой, ветерюго-западный скоростью 5-10 м/с. Подробная информация от филиала РГП «Казгидромет» - здесь.
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§ alex_60
Re: Дожди ушли, жара вернулась - о погоде в Костанайской области
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9083

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.08.20 - 19:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
///последние дни августа пройдут без осадков,///

Да, сейчас домой ехал, осадков не было.
Так, ливень небольшой.
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