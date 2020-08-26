Новые сообщения • Поиск

/ Список форумов » Общие форумы » Свободные темы
≡ Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
 
 
Страница 293 из 293«1...291292293
Ответить Новый топик
Куратор темы: drakon
§ Гога
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
Гога


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
2776

Регистрация:
06.07.18
Отправлено: 26.08.20 - 02:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Да чё - думаю, знаю...

----Прав как всегда
Профайл
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19892

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 26.08.20 - 03:33 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Гога:
-Прав как всегда

Жизненный - опыт... :lol: ;-)
Профайл
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9083

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 26.08.20 - 11:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Жизненный - опыт...


а, жизненный опыт.. ..
это когда наступаешь на грабли...
опа!
а ты уже в каске!
Профайл
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19892

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 27.08.20 - 13:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
а ты уже в каске!

Алекс, это у тебя-личный опыт... :lol: ;-)
Профайл
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9083

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 27.08.20 - 13:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
это у тебя-личный опыт...


это народная мудрость...
еще например -
жизнь прожить, не поле перейти.
Leben ist eine Kunst.

[Исправлено: alex_60, 27.08.2020 - 13:32]
Профайл
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19892

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 28.08.20 - 15:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования

:lol: :oops: :lol: :oops: :-)
Профайл
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9083

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.08.20 - 16:00 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:


в христианскую веру перешел на старости лет?
смотрю блюдешь все праздники .
или католики тоже празднуют.не в курсе.
вроде Католическая церковь празднует Успение Богоматери 15 августа.

[Исправлено: alex_60, 28.08.2020 - 16:04]
Профайл
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9083

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.08.20 - 16:08 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
сегодня День котлет в Костроме .
отмечают 28 августа с 2007 г.
В праздничный день в городе организуются соревнования, и лучшие повара готовят котлеты.
Но главный символ – царь-котлета огромного размера, которая становится настоящим украшением. К концу вечера каждый гость может полакомиться этим кулинарным шедевром.
Профайл
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19892

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 28.08.20 - 16:29 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Алекс, у нашего народа, свои проблеммы.

В АРнП, я может бы Министром был,
может Депутатом... :lol: :oops: ;-)

[Исправлено: drakon, 28.08.2020 - 16:31]
Профайл
§ alex_60
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9083

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.08.20 - 16:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
В АРнП, я может бы Министром был, может Депутатом..


если бы родился.не факт.
Профайл
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19892

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 28.08.20 - 17:42 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
если бы

Если бы Республику - не ликвидировали,
мы бы все жили в ней. И там бы мыЮ
рождались... :lol: :-o :-P
Профайл
§ abaika95
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4790

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 28.08.20 - 17:53 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/В АРнП, я может бы Министром был, может Депутатом../



Наврядле
"Бывавших" в министры не берут)


Цитата-/у нашего народа, свои проблеммы./



Дааа Кровавый Сталин вашему народу крови сильно попортил а вот интересно, дайди нацисты до Поволжья что стало бы с автономией?
Профайл
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19892

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 28.08.20 - 18:13 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
что стало бы с автономией?

Возродили бы, по принципу -
немецких земель... :lol: :oops: :-P
Профайл
* drakon
Моя Деревенька и её окрестности. (часть 2)
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19892

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 28.08.20 - 18:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95:
"Бывавших" в министры не берут)

Зато, у вас,почти, все министры становятся -
"бывавшими"... :lol: ;-)
Профайл
Страница 293 из 293«1...291292293
Ответить Новый топик
« Предыдущая тема  |  Следующая тема »
Быстрый ответ в эту тему
Комментарии с нецензурными выражениями, оскорблениями, разжигающие межнациональную рознь, рекламой и т.д. строго запрещаются. Будьте вежливыми и сдержанными по отношению к авторам статей и другим комментаторам. Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к статьям. О нецензурных и т.п. комментариях cообщайте администратору по почте ng@ng.kz

Оставляя комментарий, Вы автоматически принимаете Соглашение.

Оставить комментарий могут только зарегистрированные пользователи с подтвержденным номером телефона. Ознакомьтесь с Инструкцией и укажите номер в Личных данных.

Ваше имя:
   [ Регистрация ]

максимум 1600 символов (осталось 1600)

:-):-(;-):lol:8-):-o:oops::-P:-x [больше смайликов]

 

Сейчас посетителей на этом форуме: 3, из них зарегистрированных: 0 и гостей: 3
Зарегистрированные пользователи: Нет

Вы можете создавать темы
Вы не можете редактировать сообщения
Вы не можете создавать опросы
Вы не можете прикреплять файлы
Вы можете отвечать на сообщения
Вы не можете удалять сообщения
Вы можете голосовать

XML / RSS
Авторизация
 

 
Сейчас на сайте
Гостей: 65
Пользователей: 1
Всего: 66

Вы гость здесь

Перепечатка материалов (включая фото, видео и аудиоматериалы), размещенных на www.ng.kz, разрешена в объеме не более одной трети с обязательной гиперссылкой на материал в первом абзаце, как первоисточник в следующей или схожей формулировке: "сообщает "Наша Газета". Полная перепечатка разрешена только по письменному соглашению с редакцией сайта.

Костанайский областной еженедельник Наша Газета © 2002-2020, E-mail: ng@ng.kz, Телефон: 8 (7142) 53-51-51

- 40 Queries | 60 Files Loaded: 546.21 Ko | Raw HTML: 83.23 Ko -