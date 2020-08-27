abaika95 Оттенки сливы #6





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4790

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:57 Я прям вижу как старичок в немецком супермаркете ходит и всю еду фотографирует и при этом наверно язык набок а глаза горят от упоения) бедные бедные наши неприкаянные бывшие соотечественники, вроде уже по 30 лет "там" а душой всеровно "тут"