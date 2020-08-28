abaika95 Re: Полиция возбудила уголовное дело в отношении главного... #2





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4790

Регистрация: 05.03.19 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:10 Цитата-/Бизнесмен возмущен тем, что я сообщая об этом уголовном деле обнародовал его имя фамилию и название его ТОО»/





А уголовное дело было открытое или закрытое ? Освещалось ли это дело в СМИ? Если там был договор с ДКНБ о выдаче этого майора, то почему не предупредили журналистов что нельзя озвучивать личность дателя взятки?



А если дело не было передано огласке а журналист узнал личность директора чисто инсайдерским путем то вполне нормально что на него завели уголовное дело)