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≡ Полиция возбудила уголовное дело в отношении главного редактора «Уральской недели»
 
 
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§ NG.kz
Полиция возбудила уголовное дело в отношении главного редактора «Уральской недели»
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39732

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.08.20 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Лукпан Ахмедьяров, главный редактор «Уральской недели», оказался под следствием. Основанием для возбуждения уголовного дела стало сообщение о даче взятки сотруднику миграционной службы РК.
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§ сайлау курманов
Re: Полиция возбудила уголовное дело в отношении главного...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4038

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 28.08.20 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Нынче мужики как деревенские стародевы, такие мнительные и обидчивые
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* abaika95
Re: Полиция возбудила уголовное дело в отношении главного...
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4790

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 28.08.20 - 17:10 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Бизнесмен возмущен тем, что я сообщая об этом уголовном деле обнародовал его имя фамилию и название его ТОО»/


А уголовное дело было открытое или закрытое ? Освещалось ли это дело в СМИ? Если там был договор с ДКНБ о выдаче этого майора, то почему не предупредили журналистов что нельзя озвучивать личность дателя взятки?

А если дело не было передано огласке а журналист узнал личность директора чисто инсайдерским путем то вполне нормально что на него завели уголовное дело)
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