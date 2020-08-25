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Куратор темы: Козлов я
* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1716

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 25.08.20 - 11:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДОМАШНИЕ ХИТРОСТИ
Если у вас в семье вы или дети играют на фоно или рояле, то это иногда вызывает недовольство соседей из-за излишней громкости. Чтобы не мешать соседям (они же тоже люди!), во время игры просто накройте инструмент толстым теплым одеялом. Звук значительно снизится.


Если ваша собака любит лежать у вас в ногах, то доставьте ей это удовольствие постоянно. Возьмите свои старые джинсы и набейте чем-нибудь мягким. Ваш запах и удобное лежбище будут для нее истинным удовольствием.


Удачи!
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* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1716

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 26.08.20 - 11:21 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ЗАЖИГАЕМ КОСТЕР БЕЗ СПИЧЕК
Вы выехали на шашлыки, но спичек и зажигалки нет,т.к. у вас в компании никто не курит.Предположим, что в вашей машине прикуриватель тоже сломался и носящих очки тоже нет, да и погода пасмурная. Как же зажечь костер?
Опытные водители всегда возят с собой аптечку, но не ту,которая продается в магазине и страдает минимальным набором. А ту, которая походит на наши советские аптечки - с набором лекарств. И раньше всегда в ее состав входил перманганат калия (или обычная марганцовка). Ей можно было обеззараживать воду из ручья и свои раны. Но если марганцовка имеется у вас в запасе, то вы спасены. Нужно взять несколько ее кристалликов и насыпать их на бумагу. Затем из охлаждающей жидкости вашей машины взять несколько капель тосола или антифриза (желательно,чтобы он был теплым) и капнуть их в марганцовку. И быстро смять бумагу в бумажный ком (предварительно запасти рядом сухие веточки для поддержания огня). Реакция марганцовки и тосола создаст возгорание бумаги и вам остается только подложить щепки и ветки.


Предупреждаю сразу, что именно из-за таких и подобных свойств, марганцовка сейчас не продается в аптеках. И искать ее нужно в своих старых запасах.

Ну, раз вы разожгли мангал, то уже готовите на решетке шашлык. И опять незадача - забыли дома лопаточку, чтобы переворачивать мясо. Тогда возьмите две вилки и туго скрепите их резинкой. У вас получатся самодельные щипцы, которыми вы сможете безопасно переворачивать мясо.


Удачи!

[Исправлено: Козлов я, 26.08.2020 - 11:24]
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* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1716

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 27.08.20 - 15:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДОМАШНИЕ ХИТРОСТИ
Если у вас туго затянута крышка от пластиковой бутылки и вы не можете ее открутить, то попробуйте одеть на крышку хозяйственную резинку или одеть на руки резиновые перчатки. Крышке останется только сдаться.


Иногда нужно повесить на стену картинку или фото. Чтобы не мучиться с различными навесами, можно использовать крышки от жестяных банок.


Бывает,что хозяйкам нужно в своей кулинарной деятельности использовать только желтки яиц. Чтобы быстро отделить желтки от белков, можно воспользоваться пластиковой бутылкой с подходящим размером горла. Она, как вакуумный насос, всосет в себя только желток.


Удачи!
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* Козлов я
Советы на каждый день
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1716

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 28.08.20 - 14:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ДЕЛАЕМ КАЧЕЛИ ДЛЯ РЕБЕНКА
Если ваш ребенок захотел качели, то сделать их можно при помощи старой круглой табуреточки с металлическими ножками. Вначале мы откручиваем от нее ножки.


Затем отпиливаем одну пару ножек и в оставшейся паре на концах просверливаем сквозные отверстия под прочный шнур.


Берем эту пару ножек, переворачиваем ее и заново прикрепляем к круглому основанию.


Через просверленные отверстия продеваем прочный шнур и надежно завязываем его на тройной узел с подстраховкой.



Затем крепим качели сверху и второй конец шнура привязываем так же ко второй ножке.


Наши качели подвешены. Разместить их можно как на улице, так и внутри дома. Удачи!
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