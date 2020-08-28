Цитата: сайлау курманов:

Это практикуется ещё с советских времён, долго до них добирались соответствующие органы.

Это и дальше будет практиковаться. Просто нужно было человека слить, вот и слили. Или кого-то другого решено посадить, или этот начал борзеть.

Все же мы прекрасно понимаем, что в целом ничего не изменится. Менять не человека надо, а систему в целом.