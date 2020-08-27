сайлау курманов Re: У лыжной базы стены «плачут» - Строительство долгожданного... #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4037

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 10:54 В нашем районе где проживаю и я, все дома облицованы декоративным и силикатным кирпичем, так у меня и у соседей облицовка ежегодно даёт трещины и из щелей видны шпалы. Мы жители данного района конечно не в восторге от этого, но и по какой причине это происходит тоже не поимем. Кто говорит взрывы из карьера, или усадка на болотистой почве, рядом овраг с речкой или всё вместе. Денежные жители обернулись керамогранитом и вроде надолго забыли проблему.