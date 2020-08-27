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Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи)

Отправлено: - 10:22 Очень давно в газете республика была хорошая статья о том, почему Астану газифицировать не спешат. Оказывается, если такое случится, потребление энергии вырабатываемое в Экибастузе упадет в четыре раза, соответственно упадут доходы владельца этого угольного разреза, который принадлежит самому главному. Конечно , этого допустить или потерпеть они не смогут, вот такая оказия...