NG.kz "Было лишь намерением" - руководство КРУ ответило на требование студентов не повышать стоимость обучения N



Я робот

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Регистрация: 20.12.07 Я робот(Пользователи) Отправлено: - 21:18 Встреча руководства КРУ им. Байтурсынова и студентов, выступающих против повышения стоимости оплаты учёбы, прошла сегодня, 29 августа. За день до этого в социальных сетях появились посты с требованием не повышать стоимость обучения.

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