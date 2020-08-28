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≡ Глава МОН: Уроки в дежурных классах должны быть по 40 минут – если их сократить, обучение потеряет смысл
 
 
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§ NG.kz
Глава МОН: Уроки в дежурных классах должны быть по 40 минут – если их сократить, обучение потеряет смысл
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39728

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 28.08.20 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Министр образования и науки РК Асхат Аймагамбетов на пресс-конференции в СЦК заявил, что длительность уроков в дежурных классах должна составлять 40 минут, и школам следует придерживаться этой рекомендации.
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§ alex_60
Re: Глава МОН: Уроки в дежурных классах должны быть по 40 минут...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9078

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 28.08.20 - 08:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
в школу всех с 1 сентября.
учиться знаниям.
все эти занятия дома- филькина грамота.
деградация налицо.
и без школы они косяками ходят и общаются.
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