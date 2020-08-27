Козлов я Re: Цена за тестирование - от 11 500 тенге и выше. Где в... #10





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1715

Регистрация: 25.11.16 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 00:14 Цитата: alex_60:

Я никогда в больницу не хожу, Потому что знаю, если бы пошёл, то узнал бы что я должен был умереть давным давно.

Как-то прочитал,что человек по природе своей должен жить всего 33 года. Остальное, что он живет, это ему дала наша цивилизация в виде улучшения медицины,питания, условий жизни и других благ (типа БАДов и всего прочего). Так что тут ты прав.