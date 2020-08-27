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≡ "Было лишь намерением" - руководство КРУ ответило на требование студентов не повышать стоимость обучения
 
 
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§ NG.kz
"Было лишь намерением" - руководство КРУ ответило на требование студентов не повышать стоимость обучения
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39728

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Встреча руководства КРУ им. Байтурсынова и студентов, выступающих против повышения стоимости оплаты учёбы, прошла сегодня, 29 августа. За день до этого в социальных сетях появились посты с требованием не повышать стоимость обучения.
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§ Janus
Re: "Было лишь намерением" - руководство КРУ ответило...
Janus


(Пользователи)
Сообщений:
10

Регистрация:
20.04.20
Отправлено: 27.08.20 - 21:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Бардак одним словом. Похоже вузу конец. Жалко. Был неплохой вуз.
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§ сайлау курманов
Re: "Было лишь намерением" - руководство КРУ ответило...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4033

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 27.08.20 - 21:36 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
ы, прошла сегодня, 29 августа.
Два раза посмотрел какое сегодня число, очень странно
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§ Козлов я
Re: "Было лишь намерением" - руководство КРУ ответило...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1715

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 27.08.20 - 23:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Патриотизм никто не отменял. Если вы представляете интересы студентов, которые испытывают материальные трудности, составьте список этих студентов и принесите его нам. Мы открыты к диалогу!
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§ peshexod
Re: "Было лишь намерением" - руководство КРУ ответило...
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3636

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 27.08.20 - 23:18 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Не стал даже читать до конца, стране ЧТО выгодно иметь безграмотное население?
Легче управлять?
Это сколько нужно зарабатывать что бы выучить чадо 800 000 в год Карл!!!
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§ arman_kst
Re: "Было лишь намерением" - руководство КРУ ответило...
arman_kst


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
512

Регистрация:
28.05.18
Отправлено: 27.08.20 - 23:30 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что такое КРУ? Контрольно-ревизионное управление?
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§ Козлов я
Re: "Было лишь намерением" - руководство КРУ ответило...
Козлов я


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1715

Регистрация:
25.11.16
Отправлено: 28.08.20 - 00:17 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
arman_kst:
Что такое КРУ?

Кустанайский Региональный Университет. Периодику читать надо.
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§ Тимур Гафуров
"Было лишь намерением" - руководство КРУ ответило на требование студентов не повышать стоимость обучения
Т

Модератор
(Администрация сайта)
Сообщений:
559

Регистрация:
05.01.07
Отправлено: 28.08.20 - 09:31 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
сайлау курманов:
Два раза посмотрел какое сегодня число, очень странно

Исправил. Спасибо)
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