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≡ «Наших детей просто выкинули!» - Родители абитуриентов потребовали объяснений от руководства медколледжа в Костанае
 
 
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§ NG.kz
«Наших детей просто выкинули!» - Родители абитуриентов потребовали объяснений от руководства медколледжа в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39727

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 16:49 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Несколько десятков человек пришли сегодня, 27 августа, утром к зданию Костанайского медицинского колледжа, чтобы разобраться в конфликтной ситуации, связанной с поступлением в это учебное заведение.
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§ Партизан7
Re: «Наших детей просто выкинули!» - Родители абитуриентов...
Партизан7


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
70

Регистрация:
30.07.20
Отправлено: 27.08.20 - 18:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
abaika95
Да, наши были первыми комментарии.
Повторяете мое предложение по определённые мысли.

Мне написал сообщение один из ПП, когда я только начал комментировать.

Цитата/ Поздравляю! Вы наполнили этого балабола чувством значимости и превосходства на форуме!Ваша цель - бесконечность, ибо он всегда оставляет последнее слово (хоть что ляпнуть!) за собой.Единственный способ борьбы с ним - полный игнор его постов.

Я и сам стал понимать правоту ПП, и поблагодарил за совет.

Хочет абайка95 много и без дела писать, это его дело.

Для меня главное: правота и факты.
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§ abaika95
«Наших детей просто выкинули!» - Родители абитуриентов потребовали объяснений от руководства медколледжа в Костанае
abaika95


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4785

Регистрация:
05.03.19
Отправлено: 27.08.20 - 18:20 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата-/Поздравляю! Вы наполнили этого балабола чувством значимости и превосходства на форуме!Ваша цель - бесконечность, ибо он всегда оставляет последнее слово/



Старичок ПП Поздравляет вас с тем что вы якобы наполнили когото чувством значимости и превосходства))) че за бред?) Вы тут без году неделя и наполнить вы можете только себе цифру в колличестве комментов а сути и смысла никокого)


Сплетничают ещё друзья по перепиське)
Детский сад)
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§ Victor Yang
«Наших детей просто выкинули!» - Родители абитуриентов потребовали объяснений от руководства медколледжа в Костанае
Victor Yang


(Уважаемые пользователи)
Сообщений:
13133

Регистрация:
08.08.10
Отправлено: 27.08.20 - 19:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Партизан7:
Это то же наводит на определённые мысли.

Я писал уже - это то феномен Баадера — Майнхоф. Вы будете находить всё больше и больше таких "доказательств". Но к объективности это не имеет никакого отношения.
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§ сайлау курманов
Re: «Наших детей просто выкинули!» - Родители абитуриентов...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4033

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 27.08.20 - 19:52 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Четыре года назад дочь поехала поступать в Челябинске в медколледж, правда на бюджет не потянула, сдала на платное без всяких проблем. Наши не могут без скандала, суеты, чтоб нервы не потрепать.
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§ KOS77
Re: «Наших детей просто выкинули!» - Родители абитуриентов...
K


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
759

Регистрация:
14.02.12
Отправлено: 27.08.20 - 22:23 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Никак не могу понять, почему при остром дефиците кадров в медицине нельзя в первую очередь учить (действительно способных) детей за счёт бюджета? А если они хотят работать в частной клинике, пусть платят родители за их обучение. Так и будут при каждой очередной "короне" скулить о нехватке кадров в медицине и набирать людей через объявления на столбах...
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§ peshexod
«Наших детей просто выкинули!» - Родители абитуриентов потребовали объяснений от руководства медколледжа в Костанае
peshexod


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
3636

Регистрация:
25.06.13
Отправлено: 27.08.20 - 22:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
abaika95: Занимайте очередь после многодетных и владельцев иностранных машин)


На часы не смотрю,
Никуда не спешу,
Не лечу,
Не бегу по перрону.

И чтоб все были живы
У неба прошу.
И чтоб гад этот
Сбросил корону.
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