Партизан7 Re: «Наших детей просто выкинули!» - Родители абитуриентов... #15





(Полноправные пользователи) Сообщений: 70

Регистрация: 30.07.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 18:09 abaika95

Да, наши были первыми комментарии.

Повторяете мое предложение по определённые мысли.



Мне написал сообщение один из ПП, когда я только начал комментировать.



Цитата/ Поздравляю! Вы наполнили этого балабола чувством значимости и превосходства на форуме!Ваша цель - бесконечность, ибо он всегда оставляет последнее слово (хоть что ляпнуть!) за собой.Единственный способ борьбы с ним - полный игнор его постов.



Я и сам стал понимать правоту ПП, и поблагодарил за совет.



Хочет абайка95 много и без дела писать, это его дело.



Для меня главное: правота и факты.