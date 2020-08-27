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§ NG.kz
Оттенки сливы
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39726

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сейчас на базарах и базарчиках продается слива разных сортов. И местная, и привозная. На любой вкус - с кислинкой и пресноватый чернослив, крупная дымчато-розовая и плотная венгерка. Можно варить варенье, закатывать компоты, мариновать, а еще варить очень вкусные соусы.
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§ drakon
Re: Оттенки сливы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19883

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 27.08.20 - 12:39 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это, мои, гдето - нарвали.

Думаю,хватит на 1 соус - к мясу... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Оттенки сливы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19883

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 27.08.20 - 21:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А вот Польские сливы.

Самые дешёвыеЮ какие
есть в магазине... :lol: :oops:
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§ drakon
Re: Оттенки сливы
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19883

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 27.08.20 - 21:37 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Польские, они нормального размера.
Обыкновенные сливы, а эти - Испанские.

Размер до 60мм. Но и дороже Польских... :lol: ;-)
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