Кушмурунец23 Дневник пациента провизора «Ковид-2» #5





(Полноправные пользователи) Сообщений: 481

Регистрация: 18.05.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 21:35 Спасибо, Оля! Искренне рад что все обошлось. Что все так, практически, на позитиве. А главное что не смотря на все у нас люди замечательные.

Как вы говорите, медицинские сестрички вам очень хорошие попались. "Сокамерницы" хорошие

У нас вот в Кушмуруне тоже большинство медсестер замечательные, санитарочки не смотря на трудности работящие.

Вот только не понимают мои земляки, почему уже имея введенное ЧП в Казахстане у нас закрыли, с начала(апрель-май) и до сих пор, двух этажный стационар на ремонт. При том, что каких то реальных предпосылок для ремонта вообще не было. Беленько, чистенько, а главная беда как говорят больные это кровати: матрасы и подушки, прямо "карательные устройства". А когда был пик заболевших, так коридоры и даже на полу. Тут многое чего "хапнули" больные в те дни. За стенкой слышно как кого то отпевает священник, а с другой стороны работает перфоратор. От чего лечили также никто не знает. Результаты ПЦР-анализов? Да кто их видел!

Ремонт до сих пор идет и явно нескоро закончат. Ужасает запреты. Сталин отдыхает, его давно нет, но это видно страшнее. Меня еще издалека предупредили на территории больничного комплекса чтобы не снимал ремонт и все остальное. Медперсонал шарахался, видно что предупредили меньше что то говорить. Даже строители приезжие закрыли рты на замок. Хотя по тем коридорам ходили где больные лежали.

Я спокойно смог пройти в коридор в котором лежали больные. Кто то меня остановил, может градусник приложил ко лбу? Нет, кроме больных что лежали в коридоре. Они просто старались не попасть в кадр. Им просто стыдно было, что кто то их может увидеть в таких условиях. Чем болели и отчего умирали?

И при этом наши медсестры, санитарки ничего не получили, потому что стационар ведь на ремонте! А те несколько палат и коридор так они ведь не считаются наверно...

Ремонт продолжается, мед. работники шепотом рассказывают, что "специалисты" сначала положили плитку а потом стали красить. Теперь санитарки и тех персонал эту плитку от краски ... И т.д. и т.п.

А главное. то что нужно было бы сделать: небольшой грузовой лифт... его нет

Много чего нет, скорее всего и этого стационара скоро не будет.

Оля, извини, нагнал я в твоей статье своего негатива



[Исправлено: Кушмурунец23, 27.08.2020 - 21:54]