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≡ Порыв канализационной трубы в логу Абильсай
 
 
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§ NG.kz
Порыв канализационной трубы в логу Абильсай
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39726

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Здравствуйте, опять знаменитый лог Абильсай и "Костанай-Су" со своей канализационной трубой. Во время ливня через эту брешь бегут канализационные стоки в лог, а после дождя всем близлежащим районом вдыхаем ароматы фекалий.
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§ Rexyn
Порыв канализационной трубы в логу Абильсай
Rexyn


(Администрация сайта)
Сообщений:
232

Регистрация:
22.11.17
Отправлено: 27.08.20 - 16:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В пресс-службе ГКП "Костанай-Су" сообщили, что течь устранена. Публикуем предоставленный комментарий.

"Канализационный коллектор по улице Фролова эксплуатируется с 1966 года диаметр-800 мм, материал - железобетон. 29 июля 2020 года в 22 часов 11 минут в аварийно-диспетчерскую службу водоканала поступила заявка от жителя на течь с канализационной трубы лог Абильсай. Дежурная бригада ГКП «Костанай-Су» незамедлительно провела обследование данного участка, излива стоков на поверхность не было обнаружено. 30 июля 2020 года произвели ремонтные работы по закрытию образовавшейся отверстия из-за изношенности (ветхости) канализационной трубы. После 29 июля текущего года заявок и жалоб в аварийно-диспетчерскую службу по данному участку не поступало. При обнародовании Вами вышеуказанной статьи, ГКП «Костанай-Су» незамедлительно провело обследование участка (лога) излива канализационных стоков на поверхности нет. На данной момент проведены работы по восстановлению канализационной трубы."

Фото от 30 июля



Фото и видео от 27 августа.

[video]https://www.youtube.com/watch?v=ZBAEsby84Bg&feature=youtu.be[/video]

Видео на youtube
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§ drakon
Re: Порыв канализационной трубы в логу Абильсай
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19883

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 27.08.20 - 21:15 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смотрю, заплатку на этой трубе,
уже раньше - ставили.
Интересно, сколько держалась?... :lol: :-(
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