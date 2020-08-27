сайлау курманов Re: И день, и ночь сидят в «Одноклассниках» #1





(Полноправные пользователи) Сообщений: 4033

Регистрация: 03.07.12 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 20:55 Это сопли, настоящие битвы происходят в группе мы из рудного. Есть там один тип, Толи бывшим уголовник или отбитый боксер, так сыплет всякими блатными фразами даже не смотрит с кем ведёт диалог. А есть ещё одна дама, она пишет как будто сама собой разговаривает, новички пытаются с ней спорить потом всё заканчивается оскорблениями...