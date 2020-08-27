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≡ И день, и ночь сидят в «Одноклассниках»
 
 
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§ NG.kz
И день, и ночь сидят в «Одноклассниках»
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39726

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Жительница Костаная Маргарита ДОЛГУШКИНА обратилась в полицию с заявлением о том, что уже больше года в социальной сети «Одноклассники» ее преследует и оскорбляет житель Павлодара Дмитрий ГРИГОРЬЕВ. Мужчина заявляет, что враждебные действия начались со стороны Долгушкиной. Последней каплей во взаимных интернет-обвинениях стало использование личных и семейных фотографий. Причем Долгушкина считает, что фотографию ее семьи Григорьев достал... из закрытой базы миграционной полиции.
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§ сайлау курманов
Re: И день, и ночь сидят в «Одноклассниках»
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4033

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 27.08.20 - 20:55 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Это сопли, настоящие битвы происходят в группе мы из рудного. Есть там один тип, Толи бывшим уголовник или отбитый боксер, так сыплет всякими блатными фразами даже не смотрит с кем ведёт диалог. А есть ещё одна дама, она пишет как будто сама собой разговаривает, новички пытаются с ней спорить потом всё заканчивается оскорблениями...
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