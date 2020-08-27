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≡ За новый состав регионального совета палаты предпринимателей голосовало 16% бизнесменов Костанайской области
 
 
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§ NG.kz
За новый состав регионального совета палаты предпринимателей голосовало 16% бизнесменов Костанайской области
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39726

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня, 27 августа, комиссия по приему документов и регистрации кандидатов обнародовала результаты выборов. В совет вошло 34 человека, больше всего голосов набрал директор ТОО «Мелитопольское» Эдуард Двуреченский.
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§ сайлау курманов
Re: За новый состав регионального совета палаты предпринимателей...
сайлау курманов


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
4033

Регистрация:
03.07.12
Отправлено: 27.08.20 - 19:57 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Одни директора да ещё генеральные, а простым смертным не хватило места, где продавец калош или шаурмы?
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§ alex_60
Re: За новый состав регионального совета палаты предпринимателей...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9077

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 27.08.20 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Что за совет.
Что будут делать.
Второй нур отан.
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§ alex_60
За новый состав регионального совета палаты предпринимателей голосовало 16% бизнесменов Костанайской области
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9077

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 27.08.20 - 20:16 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Или маслихат дубль.

[Исправлено: alex_60, 27.08.2020 - 20:18]
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