Сергей kst С 1 сентября за свет костанайцам придется платить больше #1 С





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Регистрация: 01.04.20 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 17:18 Цитата:

Источник: https://www.ng.kz/modules/news/article.php?storyid=39717 энергетики обосновывали рост своих тарифов подорожанием с 1 июля электроэнергии у производящих станций на 25%.Источник:

А почему антимонопольное ведомство не задаст вопрос производящим станциям,с какова х...фига они подняли цену?Я полагаю, эл.энергию мы потребляем Казахстанского производства.Или эти небожители(ТОО «Экибастузская ГРЭС-1;АО «Станция Экибастузская ГРЭС-2»;АО «Евроазиатская Энергетическая Корпорация» (Аксуская ГРЭС);ТОО ГРЭС «Корпорация Казахмыс»;АО «Жамбылская ГРЭС»)которые нам поднимают цены,не по зубам импотентным ведомствам?

В мире кризис, каронавирус,а цены растут.Минимальная зп 42500,а штрафы за отсутствие маски 83000.У правящих элит что,петрушка в головах?Или они думают,что народ бесконечно будет "хавать" весь этот бардак?



[Исправлено: Сергей kst, 27.08.2020 - 17:27]