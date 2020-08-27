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≡ Цена за тестирование - от 11 500 тенге и выше. Где в Костанайской области можно проверить, заразились вы Covid-19 или нет?
 
 
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§ NG.kz
Цена за тестирование - от 11 500 тенге и выше. Где в Костанайской области можно проверить, заразились вы Covid-19 или нет?
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39724

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 27.08.20 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
С начала августа лаборатории костанайского филиала АО «Национальный центр экспертизы и сертификации» возобновили тестирование на Covid-19 методом ПЦР. В сентябре в центральной лаборатории планируют начать тестирование пациентов методом ИФА.
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§ Змея Подколодная
Re: Цена за тестирование - от 11 500 тенге и выше. Где в...
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1232

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 27.08.20 - 18:32 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Почему я, отчисляя ВОСМС должна платить за тест? Исходя из чего сложилась такая стоимость на услугу, цены заоблачные. Идите лесом с тестами и вакцинами.
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§ electro
Re: Цена за тестирование - от 11 500 тенге и выше. Где в...
electro


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
355

Регистрация:
01.01.15
Отправлено: 27.08.20 - 19:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
Змея Подколодная:

Опередили с лесом :lol:

да и цены у них, кто в лес, кто по дрова, видать от наглости
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§ Змея Подколодная
Цена за тестирование - от 11 500 тенге и выше. Где в Костанайской области можно проверить, заразились вы Covid-19 или нет?
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1232

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 27.08.20 - 19:11 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
видать от наглости

Сейчас придумают, как втюхать эту лабуду населению. Уже в тур пакет входит стоимость этого теста) Отдыха не случится, пока не сдашь тест. Ну и к соседям наверно в ближайшем будущем не пустЮт))) Пока не требуют на границе тесты, но подозреваю, что это временно)
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§ alex_60
Re: Цена за тестирование - от 11 500 тенге и выше. Где в...
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9074

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 27.08.20 - 19:24 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Смысл теста.
Никакого. Если причин нет
Я никогда в больницу не хожу,
Потому что знаю, если бы пошёл, то узнал бы
что я должен был умереть давным давно.
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* drakon
Цена за тестирование - от 11 500 тенге и выше. Где в Костанайской области можно проверить, заразились вы Covid-19 или нет?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19880

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 27.08.20 - 19:41 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
что я должен был умереть давным давно.

Да, от 42500 - не отказываешся. Ходишь - просить... :lol: ;-)
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§ alex_60
Цена за тестирование - от 11 500 тенге и выше. Где в Костанайской области можно проверить, заразились вы Covid-19 или нет?
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9074

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 27.08.20 - 19:47 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
drakon:
Ходишь - просить.


Куда ходишь, куда просить?
Ну что ты..
Присылают смс- ку вам перечислить? нажмите 1, ну раз просят нажимаем 1.
Отказать неудобно.
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* drakon
Цена за тестирование - от 11 500 тенге и выше. Где в Костанайской области можно проверить, заразились вы Covid-19 или нет?
drakon


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
19880

Регистрация:
31.07.10
Отправлено: 27.08.20 - 20:01 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
alex_60:
Присылают смс- ку вам перечислить?

Ну и отправил бы в проект-
"Нужные деньги"... :lol: ;-)
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