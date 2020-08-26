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≡ Два миллиона за телефонную связь - от действий мошенников пострадали несколько фирм в Костанае
 
 
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§ NG.kz
Два миллиона за телефонную связь - от действий мошенников пострадали несколько фирм в Костанае
N

Я робот
(Пользователи)
Сообщений:
39723

Регистрация:
20.12.07
Отправлено: 26.08.20 - 22:05 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В числе пострадавших - аптека, филиал банка и ТОО «Твой шанс», издатель газеты "Твой шанс" и еженедельника "Наша Газета". Если вам известно о других пострадавших, сообщите об этом в редакцию "НГ" - будем бороться с мошенниками вместе.
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§ Местный
Два миллиона за телефонную связь - от действий мошенников пострадали несколько фирм в Костанае
М


(Пользователи)
Сообщений:
22

Регистрация:
29.04.10
Отправлено: 27.08.20 - 15:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Ради этого поста стоило регистрироваться ? :)
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§ ladas
Re: Два миллиона за телефонную связь - от действий мошенников...
l


(Пользователи)
Сообщений:
17

Регистрация:
16.03.19
Отправлено: 27.08.20 - 16:22 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
А решит ли проблему, если вообще отказаться от услуг Казахтелекома и от номера?
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§ Shegendalf
Re: Два миллиона за телефонную связь - от действий мошенников...
Shegendalf


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
155

Регистрация:
11.01.07
Отправлено: 27.08.20 - 17:09 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Цитата:
ladas: А решит ли проблему, если вообще отказаться от услуг Казахтелекома и от номера?


Тут вы немного не понимаете. Это работает по-другому. Я конечно не уверен, но могу предположить что в редакции НГ стоит стационарная панасовская АТСка(об этом знать могут только они). Они считали что ломануть её нельзя, и в этом сильно ошибались или вообще об этом не задумывались, так как есть метод взлома АТС с использованием DISA (удаленное управление по средствам вызова). Т.е. злоумышленник набрал номер телефона их АТСки и зная какие манипуляции совершить в процессе вызова осуществил взлом с обратным вызовом на нужный ему номер. Таким образом получились звонки на платники. Эта уязвимость давнешняя, но не профи о ней обычно не знают. Смена номера или отключение от услуг КТ вам тут сами по себе не помогут. Нужно более радикальное решение. На сегодня самое современное это облачная телефонная связь и использование облачных АТС. Такое много кто предлагает и в мире и у нас. Погуглите что такое Виртуальная АТС.
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* Змея Подколодная
Два миллиона за телефонную связь - от действий мошенников пострадали несколько фирм в Костанае
Змея Подколодная


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
1232

Регистрация:
02.07.13
Отправлено: 27.08.20 - 18:44 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
Сегодня 8-ку отключила, тысячу тенге стоит, а подключение бесплатно) Ходила узнать, что нужно, чтобы расторгнуть с ними договор без штрафных санкций. Оказывается, штрафные санкции только для тех, кто заключал с ними контракт, а у меня старый тариф, напишу заявление, в течении недели отключат. Билайн наверно подключу. Сегодня людей гоняли они, кто Алтеловские симки взял, тому 8-ку не отключали (со слов людей), они курсировали между Алтелом и Казахтелекомом. А вообще наглая контора, звонят раз в месяц стабильно, навязывают услуги, что только не обещали, и интернет скоростной, и просмотр фильмов за 1 тенге в месяц. Но получают в ответ мое твердое нет и еще вопрос задают- а почему?) С фига ли я должна вам свой отказ мотивировать? Последний звонок от них, я уже на крик перешла, вроде сказали, что не глухие они,а по мне так глухенькие малость, раз звонят ежемесячно. Тарифу моему около 20 лет. Как в самом начале подключила и все, ничего не меняла.
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* alex_60
Два миллиона за телефонную связь - от действий мошенников пострадали несколько фирм в Костанае
a


(Полноправные пользователи)
Сообщений:
9074

Регистрация:
24.05.18
Отправлено: 27.08.20 - 19:12 Ответить Выделите текст в сообщении и нажмите сюда для быстрого цитирования
В прошлом году включал отключал восьмёрку
На городском номере по коду, набором на телефоне. Никуда не ходил, ничего не платил.
Хоть сто раз на дню.
Проверял специально.
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