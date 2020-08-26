Цитата: ladas: А решит ли проблему, если вообще отказаться от услуг Казахтелекома и от номера?



Тут вы немного не понимаете. Это работает по-другому. Я конечно не уверен, но могу предположить что в редакции НГ стоит стационарная панасовская АТСка(об этом знать могут только они). Они считали что ломануть её нельзя, и в этом сильно ошибались или вообще об этом не задумывались, так как есть метод взлома АТС с использованием DISA (удаленное управление по средствам вызова). Т.е. злоумышленник набрал номер телефона их АТСки и зная какие манипуляции совершить в процессе вызова осуществил взлом с обратным вызовом на нужный ему номер. Таким образом получились звонки на платники. Эта уязвимость давнешняя, но не профи о ней обычно не знают. Смена номера или отключение от услуг КТ вам тут сами по себе не помогут. Нужно более радикальное решение. На сегодня самое современное это облачная телефонная связь и использование облачных АТС. Такое много кто предлагает и в мире и у нас. Погуглите что такое Виртуальная АТС.