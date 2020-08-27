Змея Подколодная Цена за тестирование - от 11 500 тенге и выше. Где в Костанайской области можно проверить, заразились вы Covid-19 или нет? #3





(Полноправные пользователи) Сообщений: 1231

Регистрация: 02.07.13 (Полноправные пользователи) Отправлено: - 19:11 Цитата: видать от наглости

Сейчас придумают, как втюхать эту лабуду населению. Уже в тур пакет входит стоимость этого теста) Отдыха не случится, пока не сдашь тест. Ну и к соседям наверно в ближайшем будущем не пустЮт))) Пока не требуют на границе тесты, но подозреваю, что это временно)